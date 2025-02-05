О нас

СМИ: Почтовая служба США приостановила прием посылок из Китая

СМИ: Почтовая служба США приостановила прием посылок из Китая Почтовая служба Соединенных Штатов приостановила прием посылок из Китая.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 09:06
СМИ: Почтовая служба США приостановила прием посылок из Китая

Почтовая служба Соединенных Штатов приостановила прием посылок из Китая.

Как передает Report, об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

По ее сведениям, американская почта не предоставила никаких объяснений причин приостановки, при этом прием писем и бандеролей из КНР продолжается.

Пока неясно, связан ли этот шаг с пошлинами Пекина, решение о которых было принято в ответ на введенные ранее администрацией президента США Дональда Трампа пошлины на китайские товары, отмечает SCMP.

Напомним, что 1 февраля Трамп подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, на товары из КНР вводятся дополнительные пошлины в размере 10%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin poçt xidməti Çindən bağlamaların qəbulunu dayandırıb

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
30 января 2025 г. 19:18
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
31 января 2025 г. 19:04
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
3 февраля 2025 г. 23:01
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
31 января 2025 г. 16:36
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
31 января 2025 г. 18:32
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
3 февраля 2025 г. 22:59
В Норвегии задержали судно с российским экипажем
В Норвегии задержали судно с российским экипажем
31 января 2025 г. 14:19
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
29 января 2025 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi