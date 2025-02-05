СМИ: Почтовая служба США приостановила прием посылок из Китая

Почтовая служба Соединенных Штатов приостановила прием посылок из Китая.

Почтовая служба Соединенных Штатов приостановила прием посылок из Китая.

Как передает Report , об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

По ее сведениям, американская почта не предоставила никаких объяснений причин приостановки, при этом прием писем и бандеролей из КНР продолжается.

Пока неясно, связан ли этот шаг с пошлинами Пекина, решение о которых было принято в ответ на введенные ранее администрацией президента США Дональда Трампа пошлины на китайские товары, отмечает SCMP.

Напомним, что 1 февраля Трамп подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, на товары из КНР вводятся дополнительные пошлины в размере 10%.