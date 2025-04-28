СМИ: Почти все пакистанцы покинули Индию после прекращения действия виз

Почти все граждане Пакистана, которые должны были покинуть Индию в связи с решением Нью-Дели аннулировать их визы после теракта в индийском Джамму и Кашмире, уехали из Индии.

Почти все граждане Пакистана, которые должны были покинуть Индию в связи с решением Нью-Дели аннулировать их визы после теракта в индийском Джамму и Кашмире, уехали из Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Hindu.

По данным МВД, с 24 апреля 537 граждан Пакистана покинули Индию через контрольно-пропускной пункт в Аттари в индийском штате Пенджаб. Миграционные власти Индии продолжают проверку исполнения решения индийского правительства после того, как срок для выезда из страны для пакистанцев истек 27 апреля.

МИД Индии 24 апреля объявил о решении немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана и аннулировать с 27 апреля выданные ранее документы. Медицинские визы, выданные пакистанским гражданам, будут действительны только до 29 апреля. Решение аннулировать визы не распространяется на пакистанцев-индуистов, которые находятся в Индии на основании долгосрочных виз. Нью-Дели принял эти меры после теракта на индийской союзной территории Джамму и Кашмир, в котором погибли 26 человек.