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СМИ: Почти каждый еврейский студент в университетах Франции сталкивался с антисемитизмом

СМИ: Почти каждый еврейский студент в университетах Франции сталкивался с антисемитизмом Более 9 из 10 (91%) еврейских студентов во французских университетах говорят, что они сталкивались как минимум с одним антисемитским актом во время учебы в университете.
Другие страны
29 сентября 2023 г. 11:04
СМИ: Почти каждый еврейский студент в университетах Франции сталкивался с антисемитизмом

Каждые 9 из 10 (91%) студентов-евреев во французских университетах говорят, что они сталкивались как минимум с одним случаем антисемитизма во время учебы.

Как передает Report со ссылкой на The Jerusalem Post, об этом говорится в статье, французского новостного издания Le Parisien.

Так, антисемитские акты, о которых сообщали французские студенты чаще всего были в форме шуток, связанных с евреями, или они сталкивались со стереотипом о евреях. Однако, иногда речь шла и о физическом нападении, о чем сообщили 7% опрошенных еврейских студентов.

Отмечается, что подавляющий процент (77%) еврейских студентов, сообщили, что они считают, антисемитизм "широко распространенным".

В свою очередь, среди студентов-неевреев 28% считают, что антисемитизм широко распространен, настолько, что превосходит другие формы дискриминации, таких как расизм, сексизм или гомофобия. Но 63% студентов-неевреев считают по-другому - антисемитизм уступает другим формам дискриминации.

"По мнению половины опрошенных студентов, евреи очень сплочены, 24% считают их богаче, чем в среднем, и [18% считают, что евреи] имеют слишком много власти как в финансах, так и в средствах массовой информации", - сказал заместителя директора IFOP Фредерик Даби. Он отмечает, что еще 15% опрошенных студентов уверены, что евреи имеют слишком много власти в политике.

Отмечается, что опрос был заказан Союзом еврейских студентов во Франции (UEJF) и проведен Французским институтом общественного мнения (IFOP) электронно в период с июня по сентябрь среди 802 респондентов. Респонденты были французскими студентами, 237 из которых идентифицировали себя как евреи.

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Версия на английском языке Media: Almost every Jewish student at French universities faced anti-Semitism

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