СМИ: Почти 100 человек погибли в Газе за минувшие сутки

Жертвами израильских ударов по сектору Газа в минувшие сутки стали по меньшей мере 98 человек.

Жертвами израильских ударов по сектору Газа в минувшие сутки стали по меньшей мере 98 человек.

Как передает Report , такие данные приводит катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения анклава.

По информации телеканала, еще около 300 человек за последние 24 часа были ранены.

Согласно статистике Минздрава Газы, с 18 марта, когда Израиль возобновил боевые действия в секторе, были убиты 3 427 человек, пострадали 9 647. С момента обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года число погибших возросло до 53 573, ранены 121 688 человек.

Напомним, что 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары.