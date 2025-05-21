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СМИ: Почти 100 человек погибли в Газе за минувшие сутки

СМИ: Почти 100 человек погибли в Газе за минувшие сутки Жертвами израильских ударов по сектору Газа в минувшие сутки стали по меньшей мере 98 человек.
Другие страны
21 мая 2025 г. 06:39
СМИ: Почти 100 человек погибли в Газе за минувшие сутки

Жертвами израильских ударов по сектору Газа в минувшие сутки стали по меньшей мере 98 человек.

Как передает Report, такие данные приводит катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения анклава.

По информации телеканала, еще около 300 человек за последние 24 часа были ранены.

Согласно статистике Минздрава Газы, с 18 марта, когда Израиль возобновил боевые действия в секторе, были убиты 3 427 человек, пострадали 9 647. С момента обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года число погибших возросло до 53 573, ранены 121 688 человек.

Напомним, что 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары.

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