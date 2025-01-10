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СМИ: Почти 10 млн жителей Лос-Анджелеса по ошибке получили сообщения об эвакуации

СМИ: Почти 10 млн жителей Лос-Анджелеса по ошибке получили сообщения об эвакуации Сообщения об эвакуации, полученные жителями всего округа Лос-Анджелес на фоне бушующих в Калифорнии масштабных пожаров, были разосланы по ошибке.
Другие страны
10 января 2025 г. 10:36
СМИ: Почти 10 млн жителей Лос-Анджелеса по ошибке получили сообщения об эвакуации

Сообщения об эвакуации, полученные жителями всего округа Лос-Анджелес на фоне бушующих в Калифорнии масштабных пожаров, были разосланы по ошибке.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CBS News об этом сообщает заявил директор управления округа по чрезвычайным ситуация Кевин Макгоуэн.

"Приказ об эвакуации жителей в районе пожара "Кеннет", который в данный момент бушует в Уэст-Хиллз, был по ошибке разослан почти десяти миллионам жителей округа, а также некоторым жителям соседних округов", - сказал он, отметив, что к ошибке могло привести в том числе место регистрации телефонов.

По словам директора, предупреждение было предназначено только для жителей городов Калабасас и Агура-Хиллз, а также для тех, кто находится в районе Лос-Анджелеса Уэст-Хиллз.

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Версия на азербайджанском языке Los Ancelesin 10 milyona yaxın sakini səhvən təxliyə barədə bildiriş alıb

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