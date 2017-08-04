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    В Афганистане на рынке прогремел взрыв, 20 военнослужащих погибли

    Между стражами правопорядка и группой вооруженных людей, атаковавших рынок, произошли столкновения

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Не менее 20 военнослужащих погибли в результате взрыва, прогремевшего вечером 3 августа на рынке афганской провинции Гильменд (юг страны).

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в службе безопасности страны.

    По информации, между стражами правопорядка и группой вооруженных людей, атаковавших рынок, произошли столкновения.

    Тем временем представители местных властей сообщают, что в результате подрыва автомобиля погибли всего пятеро военнослужащих, еще несколько были ранены.

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