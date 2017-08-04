В Афганистане на рынке прогремел взрыв, 20 военнослужащих погибли

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Не менее 20 военнослужащих погибли в результате взрыва, прогремевшего вечером 3 августа на рынке афганской провинции Гильменд (юг страны).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в службе безопасности страны.

По информации, между стражами правопорядка и группой вооруженных людей, атаковавших рынок, произошли столкновения.

Тем временем представители местных властей сообщают, что в результате подрыва автомобиля погибли всего пятеро военнослужащих, еще несколько были ранены.