СМИ: План по закрытию Гуантанамо обойдется до полумиллиарда долларов

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ План администрации США по закрытию тюрьмы в Гуантанамо предусматривает расходы до полумиллиарда долларов.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, стоимость закрытия тюрьмы оценивается в 290-475 миллионов долларов.
Ежегодно на тюрьму тратится до 400 миллионов долларов. Планируется перевести более 30 заключенных в третьи страны, согласившиеся их принять, и разместить остальных на территории США, что даст экономию в 65-85 миллионов долларов в год. Таким образом, затраты на перевод заключенных окупятся за 3-5 лет.
Предполагается, что заключенные будут размещены в 13 тюрьмах на территории США.
В тюрьме на военной базе США в Гуантанамо (Куба) содержатся подозреваемые в терроризме. Президент Барак Обама неоднократно пытался закрыть тюрьму, но ему мешал конгресс, отказывавшийся одобрить перевод заключенных на территорию США. Очередной план по закрытию тюрьмы Обама представит во вторник.
News DepartmentАвтор новости
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