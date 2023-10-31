СМИ: План Израиля по уничтожению ХАМАС выполнен на десять процентов

Путь к цели уничтожения палестинского движения ХАМАС преодолен на 10%.

Путь к цели уничтожения палестинского движения ХАМАС преодолен на 10%.

Как передает Report , об этом сообщает газета Israel Hayom со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

"Возможно, мы преодолели около 10% расстояния, необходимого для достижения цели свержения ХАМАС", - приводит издание слова чиновника.

Так, в израильских совете по нацбезопасности и МИД созданы две рабочие группы, которые отдельно друг от друга изучают разные варианты послевоенного управления Палестиной.

Отмечается, что среди вариантов, предложенных министрами - установление международного контроля, создание совместно с Египтом механизма управления, а также передача власти в Газе палестинскому политику Мохаммеду Дахлану.