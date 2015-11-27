СМИ: Пилоты F-16 сбили Су-24 после информирования главкома ВВС Турции

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Пилоты турецкого F-16, прежде чем сбить российский бомбардировщик Су-24, проинформировали об инциденте главкома ВВС Турции Абидина Унала и начальника штаба ВВС Мехмета Шанвера.

Как передает Report, об этом сообщает газета Hurriyet со ссылкой на дипломатические источники.

"В течение пяти минут были проинформированы главком ВВС Турции Абидин Унал и начальник штаба ВВС Мехмет Шанвер. Пилоты, не получив команды на отмену процедуры, успешно реализовали ее", - цитирует газета слова своего источника.

По данным источника издания, пилоты Су-24 получали предупреждения о приближении к турецкой границе по радиоканалу, который был предложен российской стороной в ходе визита заместителя главкома ВКС РФ генерал-лейтенанта Сергея Дронова в Анкару 15 октября после авиаинцидентов с нарушением военными самолетами РФ воздушного пространства Турции. По словам источника, пилоты Су-24 не ответили ни на одно из 10 предупреждений в течение пяти минут, после чего самолет был расценен как угроза.