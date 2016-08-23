Пхеньян обязал детей дипломатов КНДР за рубежом вернуться на родину

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Власти КНДР обязали детей всех северокорейских дипломатов за рубежом в ближайшее время вернуться на родину.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом завили в Национальной разведывательной службе (НРС) Республики Корея.

Данное распоряжение распространяется на возрастную категорию лиц старше 25 лет.

В информации отмечается, что тем самым Пхеньян планирует пресечь случаи бегства работников дипломатических миссий.

В сообщении упоминается недавний инцидент с бегством в Республику Корея северокорейского дипломата Тхэ Ен Хо, занимавшего должность советника-посланника в Лондоне. Тхэ Ен Хо "был преступником, уличенным в таких преступлениях, как растрата государственных средств".