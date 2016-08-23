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    Пхеньян обязал детей дипломатов КНДР за рубежом вернуться на родину

    Тем самым КНДР планирует пресечь случаи бегства работников дипломатических миссий

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Власти КНДР обязали детей всех северокорейских дипломатов за рубежом в ближайшее время вернуться на родину.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом завили в Национальной разведывательной службе (НРС) Республики Корея.

    Данное распоряжение распространяется на возрастную категорию лиц старше 25 лет. 

    В информации отмечается, что тем самым Пхеньян планирует пресечь случаи бегства работников дипломатических миссий.

    В сообщении упоминается недавний инцидент с бегством в Республику Корея северокорейского дипломата Тхэ Ен Хо, занимавшего должность советника-посланника в Лондоне. Тхэ Ен Хо "был преступником, уличенным в таких преступлениях, как растрата государственных средств".

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