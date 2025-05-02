СМИ: Первым этапом соглашения США и Украины по недрам станут нефтегазовые проекты

В рамках соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых первыми, скорее всего, будут реализованы нефтегазовые проекты.

В рамках соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых первыми, скорее всего, будут реализованы нефтегазовые проекты.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет газета "The Wall Street Journal".

Американские чиновники сообщили изданию, что нефтегазовые проекты в Украине могут быть осуществлены первыми, поскольку они требуют меньших усилий и времени для реализации.

До начала поступления инвестиций соглашение должно быть ратифицировано Верховной Радой Украины. Также необходимо создать Инвестиционный фонд восстановления, после чего Украина сможет привлекать международных инвесторов.

WSJ называет подписание этого соглашения дипломатической победой как Украины, так и президента США Дональда Трампа. Поскольку он сможет заявить наконец, что украинцы платят за помощь США.

Также, отмечает издание, Трамп может продолжить обмен разведданными с Украиной, чтобы защитить компании, которые будут работать на территории Украины.

В то же время американские чиновники заявили WSJ, что компании из США могут не решиться осуществлять такие инвестиции. Прежде всего из-за угрозы ежедневных бомбардировок. "Но в случае подписания мирного соглашения отдача может быть большой. В Украине содержится 20 из 50 видов минерального сырья, считающихся критически важными, включая титан, литий и уран", - подчеркивает издание.