СМИ: Первая за 13 лет встреча Эрдогана и Асада может состояться в России

Первая за 13 лет встреча президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада может пройти в России.

Первая за 13 лет встреча президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада может пройти в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Turkiye.

Источники утверждают, что переговоры могут состояться в сентябре.

В качестве места встречи рассматриваются Россия, страны Персидского залива и Ирак. Отмечается, что администрация Дамаска "ведет подготовку, ориентируясь на Ирак". "В Анкаре хотят, чтобы процесс [подготовки встречи] проходил тихо. <…> В какой стране состоятся переговоры, станет ясно после визита президента России [Владимира] Путина в Турцию", - пишет издание.

О сроках визита российского лидера в Турцию не сообщается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 4 июля журналистам в Астане, что визит Путина находится в повестке, но его даты еще предстоит согласовать.

По данным Turkiye, в рамках подготовки к встрече Эрдогана и Асада будут созданы двусторонние комиссии по военным, политическим, экономическим вопросам, борьбе с терроризмом и проблеме беженцев. Основными на переговорах президентов Турции и Сирии, как отмечает издание, будут вопросы, касающиеся суверенитета Сирии, возвращения на родину беженцев, а также противодействия Рабочей партии Курдистана (PKK) и ее сирийскому крылу - "Силам национальной самообороны" (СНС).