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СМИ: первая леди США ожидает от Байдена анонсирования планов баллотироваться в президенты

СМИ: первая леди США ожидает от Байдена анонсирования планов баллотироваться в президенты Первая леди США Джилл Байден не против участия своего супруга в президентских выборах в 2024 году. Она ожидает от своего мужа объявления о планах баллотироваться на второй президентский срок.
Другие страны
28 февраля 2023 г. 09:00
СМИ: первая леди США ожидает от Байдена анонсирования планов баллотироваться в президенты

Первая леди США Джилл Байден не против участия своего супруга в президентских выборах в 2024 году. Она ожидает от своего мужа объявления о планах баллотироваться на второй президентский срок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на CNN.

"Конечно, я за это", - заявила она, отвечая на вопросы журналистов о планах действующего главы Соединенных Штатов баллотироваться на второй срок.

К слову, критики часто упрекают Байдена в том, что возраст может помешать второй раз стать президентом. Поскольку к инаугурации 2024 года ему исполнится 82, а к концу возможного второго срока - 86.

Однако первая леди подчеркнула, что поездка ее мужа в Украину доказала, что у действующего главы США есть силы для еще одной кампании и еще четырех лет в должности.

"Сколько 30-летних могли бы поехать в Польшу, сесть на поезд? Поехать еще девять часов в Украину, встретиться с президентом Зеленским? Итак, посмотрите на человека. Посмотрите, что он делает. Посмотрите, что он продолжает делать каждый день", - добавила Джилл Байден.

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Версия на азербайджанском языке Cill Bayden ərinin namizədlik planlarını gözləyir: “Onun nə etdiyinə baxın”

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