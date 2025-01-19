СМИ: Перспективы мира в Украине остаются неопределенными

Перспективы мирного урегулирования войны в Украине остаются весьма туманными, несмотря на заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможности достичь соглашения.

Перспективы мирного урегулирования войны в Украине остаются весьма туманными, несмотря на заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможности достичь соглашения.

Как передает Report , об этом сообщает издание Associated Press

Отмечается, что в то время как Трамп готовится вступить в должность, обе стороны конфликта усиливают свои позиции на поле боя, пытаясь укрепить влияние перед потенциальными переговорами.

"Обе стороны заняли жесткие переговорные позиции, которые оставляют мало места для компромиссов. Россия, контролируя примерно 20% территории Украины, включая незаконно аннексированный Крым, сохраняет инициативу на поле боя, что особенно проявилось в значительных достижениях осенью 2024 года", - говорится в статье.

Украина, столкнувшись с дефицитом рабочей силы, испытывает трудности с пополнением своих военных резервов, утверждает издание.

Курт Волкер, бывший специальный представитель США по вопросам Украины, считает, что Трамп может применить стратегию "кнута и пряника": расширить поддержку Украины, в том числе через финансирование и поставки оружия, одновременно усиливая санкции против российской экономики.

Напомним, что война между Россией и Украиной началась 24 февраля 2022 года. Трамп заявил, что после инаугурации будет работать над прекращением войны. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что сделает все возможное для завершения войны в этом году.