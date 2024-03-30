СМИ: Переговоры по Газе возобновятся в Каире 31 марта

Непрямые переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС об установлении перемирия в секторе Газа возобновятся в Каире в воскресенье, 31 марта.

Непрямые переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС об установлении перемирия в секторе Газа возобновятся в Каире в воскресенье, 31 марта.

Как передает Report, с таким утверждением выступил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на источник в египетских силовых структурах.

По его словам, Египет и Катар, выступающие в роли посредников между Израилем и ХАМАС, "продолжают предпринимать совместные усилия для достижения прогресса в переговорном процессе". Официально египетские власти информацию о возобновлении консультаций пока не комментировали.

Предыдущий раунд переговоров проходил в Дохе с 18 марта. 26 марта портал Ynet сообщил, что израильская делегация планирует покинуть Доху, так как переговоры зашли в тупик. По мнению израильской стороны, это вызвано позицией движения ХАМАС, отвергшего компромиссные предложения посредников и выдвинувшего неприемлемые для Израиля требования. При этом в ХАМАС обвинили Израиль в проявлении недостаточной гибкости в ходе переговоров.