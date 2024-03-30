О нас

СМИ: Переговоры по Газе возобновятся в Каире 31 марта 

СМИ: Переговоры по Газе возобновятся в Каире 31 марта  Непрямые переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС об установлении перемирия в секторе Газа возобновятся в Каире в воскресенье, 31 марта.
Другие страны
30 марта 2024 г. 22:21
СМИ: Переговоры по Газе возобновятся в Каире 31 марта 

Непрямые переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС об установлении перемирия в секторе Газа возобновятся в Каире в воскресенье, 31 марта.

Как передает Report, с таким утверждением выступил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на источник в египетских силовых структурах.

По его словам, Египет и Катар, выступающие в роли посредников между Израилем и ХАМАС, "продолжают предпринимать совместные усилия для достижения прогресса в переговорном процессе". Официально египетские власти информацию о возобновлении консультаций пока не комментировали.

Предыдущий раунд переговоров проходил в Дохе с 18 марта. 26 марта портал Ynet сообщил, что израильская делегация планирует покинуть Доху, так как переговоры зашли в тупик. По мнению израильской стороны, это вызвано позицией движения ХАМАС, отвергшего компромиссные предложения посредников и выдвинувшего неприемлемые для Израиля требования. При этом в ХАМАС обвинили Израиль в проявлении недостаточной гибкости в ходе переговоров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
30 марта 2024 г. 11:37
Журналист-клеветник: российским властям нужно срочно принять меры в отношении Соловьева
"Журналист"-клеветник: российским властям нужно срочно принять меры в отношении Соловьева
26 марта 2024 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi