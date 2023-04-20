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СМИ: Переговоры о закупке боеприпасов для Украины осложняются спором Франции и Польши

СМИ: Переговоры о закупке боеприпасов для Украины осложняются спором Франции и Польши Посол Польши в ЕС обвинил Париж в осложнении переговоров о совместной закупке боеприпасов для Киева.
Другие страны
20 апреля 2023 г. 05:19
СМИ: Переговоры о закупке боеприпасов для Украины осложняются спором Франции и Польши

Посол Польши в ЕС обвинил Париж в осложнении переговоров о совместной закупке боеприпасов для Киева.

Как передает Report, об этом пишет газета Politico со ссылкой на трех дипломатов.

По их данным, посол Франции в ЕС обвинил польского коллегу в том, что он упрекнул в прессе Париж в препятствовании заключению окончательной сделки по совместным закупкам боеприпасов для Украины. В ответ на обвинения польский чиновник заявил, что Париж только усложняет текущие переговоры.

Ранее газета сообщала, что страны Евросоюза расходятся во мнении относительно того, будут оружейные контракты для закупки боеприпасов для Украины заключаться только с компаниями из ЕС или же они будут открыты и для производителей из других стран. Издание отмечало, что Париж выступает за то, чтобы контракты заключались с компаниями Евросоюза.

На фоне споров Швеция, председательствующая в Совете ЕС, предложила обновленный текст соглашения, с которым ознакомилась газета Politico. Документ ограничивал предстоящие контракты "экономическими операторами, учрежденными в Европейском союзе и Норвегии". Соглашение пока достигнуто не было.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Polşa Fransanı Kiyev üçün sursatın birgə alınması ilə bağlı danışıqları çətinləşdirməkdə ittiham edib”

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