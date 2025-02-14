СМИ: Переговоры о второй фазе соглашения по Газе начнутся в ближайшие дни

Переговоры касательно второй фазы соглашения о прекращении огня в секторе Газа, как ожидается, начнутся в начале следующей недели.

Переговоры касательно второй фазы соглашения о прекращении огня в секторе Газа, как ожидается, начнутся в начале следующей недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил пресс-секретарь руководства политбюро палестинского движения ХАМАС Тахер ан-Нуну.

"Переговоры о втором этапе сделки начнутся, как ожидается, в начале грядущей недели", - сказал он.

Ан-Нуну добавил, что в рамках реализации первого этапа соглашения посредники "обещали обеспечить ввоз в Газу большего количества палаток и трейлеров" для временного размещения палестинцев, а также тяжелой техники для разбора завалов.

Ранее в пятницу власти анклава объявили, что указанные гуманитарные грузы до сих пор не въехали в сектор, однако это должно случиться "в ближайшие несколько часов".