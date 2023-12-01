СМИ: Переговоры о сохранении перемирия в секторе Газа провалились

Продолжавшиеся в Катаре переговоры о возможности сохранения перемирия в секторе Газа провалились.

Продолжавшиеся в Катаре переговоры о возможности сохранения перемирия в секторе Газа провалились.

Как передает Report , об этом вещательной корпорации Би-би-си сообщил близкий к переговорам источник.

По его словам, переговоры сторон о возможности продлить режим прекращения огня продолжались еще некоторое время после того, как в пятницу утром стороны возобновили боевые действия. Армия обороны Израиля заявила, что условия гуманитарной паузы первым нарушило радикальное палестинское движение ХАМАС.

В ответ на эта утром 1 декабря израильские военные нанесли новые удары по территории анклава, сообщив, что поразили 200 террористических объектов на севере и юге сектора Газа, в том числе в Хан-Юнисе и Рафахе.