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СМИ: Переговоры о сохранении перемирия в секторе Газа провалились

СМИ: Переговоры о сохранении перемирия в секторе Газа провалились Продолжавшиеся в Катаре переговоры о возможности сохранения перемирия в секторе Газа провалились.
Другие страны
1 декабря 2023 г. 23:47
СМИ: Переговоры о сохранении перемирия в секторе Газа провалились

Продолжавшиеся в Катаре переговоры о возможности сохранения перемирия в секторе Газа провалились.

Как передает Report, об этом вещательной корпорации Би-би-си сообщил близкий к переговорам источник.

По его словам, переговоры сторон о возможности продлить режим прекращения огня продолжались еще некоторое время после того, как в пятницу утром стороны возобновили боевые действия. Армия обороны Израиля заявила, что условия гуманитарной паузы первым нарушило радикальное палестинское движение ХАМАС.

В ответ на эта утром 1 декабря израильские военные нанесли новые удары по территории анклава, сообщив, что поразили 200 террористических объектов на севере и юге сектора Газа, в том числе в Хан-Юнисе и Рафахе.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Qəzzada atəşkəs müddətini uzatmaq üçün aparılan danışıqlar nəticəsiz qalıb

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