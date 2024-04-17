СМИ: Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС почти заморожены

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС "почти заморожены" после атаки еврейского государства на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске.
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По его словам, переговоры зашли в тупик, так как напряженность в отношениях с Ираном заняла центральное место в израильской политике.
В ночь на 14 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске.
Иранские государственные СМИ заявили, что целями ударов по Израилю были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% из порядка 350 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим.