СМИ: Переговоры между талибами и сопротивлением в Панджшере провалились

Переговоры между захватившим власть в Афганистане движением "Талибан" и сопротивлением северной афганской провинции Панджшер провалились.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду телеканал TOLOnews со ссылкой на главу Комиссии по руководству движения Амира Хана Моттаки.
Представители сопротивления пока не комментировали эту информацию.
На минувшей неделе в городе Чарикар (административный центр провинции Парван) состоялись первые прямые переговоры между Фронтом национального сопротивления и делегацией "Талибана".