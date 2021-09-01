СМИ: Переговоры между талибами и сопротивлением в Панджшере провалились

Переговоры между захватившим власть в Афганистане движением "Талибан" и сопротивлением северной афганской провинции Панджшер провалились

Переговоры между захватившим власть в Афганистане движением "Талибан" и сопротивлением северной афганской провинции Панджшер провалились.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду телеканал TOLOnews со ссылкой на главу Комиссии по руководству движения Амира Хана Моттаки.

Представители сопротивления пока не комментировали эту информацию.

На минувшей неделе в городе Чарикар (административный центр провинции Парван) состоялись первые прямые переговоры между Фронтом национального сопротивления и делегацией "Талибана".