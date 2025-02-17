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СМИ: Переговоры по Украине между США и РФ пройдут 18 февраля в Эр-Рияде

СМИ: Переговоры по Украине между США и РФ пройдут 18 февраля в Эр-Рияде Переговоры по Украине с участием американской и российской официальных делегаций должны пройти в саудовской столице Эр-Рияде 18 февраля.
Другие страны
17 февраля 2025 г. 01:29
СМИ: Переговоры по Украине между США и РФ пройдут 18 февраля в Эр-Рияде

Переговоры по Украине с участием американской и российской официальных делегаций должны пройти в саудовской столице Эр-Рияде 18 февраля.

Как передает Report, об этом сообщила газета "Коммерсантъ".

Согласно информации, с американской стороны в обсуждениях ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

О составе российской делегации точной информации нет, однако, ранее сообщалось о подготовке визита в королевство главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Напомним, что 15 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в Эр-Рияде уже в ближайшие недели.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ və Rusiyanın Ukrayna üzrə danışıqları fevralın 18-də Ər-Riyadda keçiriləcək

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