СМИ: Переговоры по Украине между США и РФ пройдут 18 февраля в Эр-Рияде

Переговоры по Украине с участием американской и российской официальных делегаций должны пройти в саудовской столице Эр-Рияде 18 февраля.

Переговоры по Украине с участием американской и российской официальных делегаций должны пройти в саудовской столице Эр-Рияде 18 февраля.

Как передает Report , об этом сообщила газета "Коммерсантъ".

Согласно информации, с американской стороны в обсуждениях ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

О составе российской делегации точной информации нет, однако, ранее сообщалось о подготовке визита в королевство главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Напомним, что 15 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в Эр-Рияде уже в ближайшие недели.