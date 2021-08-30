СМИ: Пентагон знал об атаке у аэропорта Кабула за несколько часов до взрыва

Пентагон знал о готовящейся атаке у аэропорта Кабула за несколько часов до взрыва.

Пентагон знал о готовящейся атаке у аэропорта Кабула за несколько часов до взрыва.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание Politico со ссылкой на предоставленные ей секретные документы с совещаний оборонного ведомства.

Газета отмечает, что всего за 24 часа до того, как террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у аэропорта, старшие военачальники встретились на ежедневном совещании для обсуждения ухудшающейся ситуации в Афганистане.

Согласно документам, глава Пентагона Ллойд Остин, выступая по защищенной видеоконференции, проинструктировал более десятка высших руководителей министерства по всему миру подготовиться к неизбежному "событию с многочисленными жертвами".

Взрыв у одного из пропускных пунктов аэропорта Кабула унес в четверг жизни 13 американских военных, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана, и почти 200 местных жителей, толпившихся в надежде попасть на самолет и покинуть страну.