    СМИ: Пентагон возобновил подготовку сухопутных войск в джунглях Панамы

    Другие страны
    • 10 ноября, 2025
    • 20:30
    СМИ: Пентагон возобновил подготовку сухопутных войск в джунглях Панамы

    Министерство войны США спустя более чем 20 лет возобновило отправку военнослужащих сухопутных войск в Панаму для обучения в джунглях.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источник в Пентагоне.

    По его информации, речь идет о трехнедельной программе подготовки, реализация которой началась в начале этого года. Ожидается, что в течение 2026 года она будет расширяться. По словам собеседника телеканала, программа не направлена на подготовку военнослужащих к потенциальной миссии, в том числе на территории Венесуэлы.

    В материале отмечается, что учебный полигон ВС США в Панаме был закрыт в 1999 году, а последние американские военные покинули страну в рамках соглашения о передаче США контроля над Панамским каналом.

    Панамский канал, введенный в эксплуатацию в 1914 году, был построен США и находился под их контролем. Договор Торрихоса - Картера в 1977 году определил поэтапную передачу канала Панаме, завершившуюся в 1999 году. Соглашение предусматривает нейтралитет канала и его доступность для мировой торговли. Он остается важнейшим маршрутом для глобальной экономики и одним из ключевых объектов интересов США.

