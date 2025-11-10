СМИ: Пентагон возобновил подготовку сухопутных войск в джунглях Панамы

Министерство войны США спустя более чем 20 лет возобновило отправку военнослужащих сухопутных войск в Панаму для обучения в джунглях.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источник в Пентагоне.

По его информации, речь идет о трехнедельной программе подготовки, реализация которой началась в начале этого года. Ожидается, что в течение 2026 года она будет расширяться. По словам собеседника телеканала, программа не направлена на подготовку военнослужащих к потенциальной миссии, в том числе на территории Венесуэлы.

В материале отмечается, что учебный полигон ВС США в Панаме был закрыт в 1999 году, а последние американские военные покинули страну в рамках соглашения о передаче США контроля над Панамским каналом.

Панамский канал, введенный в эксплуатацию в 1914 году, был построен США и находился под их контролем. Договор Торрихоса - Картера в 1977 году определил поэтапную передачу канала Панаме, завершившуюся в 1999 году. Соглашение предусматривает нейтралитет канала и его доступность для мировой торговли. Он остается важнейшим маршрутом для глобальной экономики и одним из ключевых объектов интересов США.