СМИ: Пентагон урезал бюджет ядерной ракетной программы ради стены Трампа

Пентагон объявил о выделении 1,5 млрд. долларов США на строительство участка стены на границе с Мексикой, часть из средств будет выделена из бюджета программ, которые включают ядерную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III и космические испытания, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Издание The Washington Post пишет, что оно получило доступ внутреннему документу минобороны США, в котором содержатся детальный план того, каким образом Пентагон профинансирует строительство участка пограничной стены, на который чиновники выделили 1,5 млрд. долларов США. Их планируется потратить на возведение стены длиной около 80 миль (128 км).

В документе не указано, сколько именно денег поступит от каждой программы, но указывается на что они хотя бы перечислены. В частности, это баллистическая ракетная программа Minuteman III, которая, по словам Пентагона, требует обновления стареющей наземной инфраструктуры. Пентагон также намерен выделить деньги из программы бортовой системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (АВАКС). Еще часть средств пойдет от денег, предназначенных для космических испытаний с участием DARPA.

Пентагон также возьмет деньги из двух фондов, которые финансируют зарубежные военные чрезвычайные операции. Эти деньги делятся между фондом, который поддерживает коалиционные силы, и фондом, который помогает афганским военным.