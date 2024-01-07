СМИ: Пентагон три дня не информировал Белый дом о госпитализации Остина

Министерство обороны США три дня держало в тайне от Белого дома информацию о госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина.

Министерство обороны США три дня держало в тайне от Белого дома информацию о госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина.

Как передает Report , об этом сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников.

По их словам, представители Белого дома узнали о госпитализации главы Пентагона, случившейся 1 января, только в четверг, 4 января, что "стало шоком для высшего руководства, в том числе для помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана". "Это не должно было произойти подобным образом", - сказал один из чиновников. "Большая, очень большая часть руководства об этом не знала", - добавил другой источник.

Представители Пентагона заявили изданию, что даже высокопоставленные чиновники военного ведомства США не знали о состоянии Остина до официального заявления пресс-службы в пятницу. По словам одного из представителей министерства, им сообщили, что шеф Пентагона будет работать из дома в течение недели.

Позднее пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер объяснил, что задержка заявления о госпитализации Остина произошла по нескольким причинам. "Ситуация развивалась, нам пришлось учитывать несколько факторов, в том числе медицинские и конфиденциальные вопросы", - приводит его слова Politico.

Остин был госпитализирован 1 января из-за осложнений, вызванных недавней медицинской процедурой. В настоящее время он вернулся к исполнению своих обязанностей.