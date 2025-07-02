СМИ: Пентагон приостановил поставку Киеву ракет Patriot и Stinger

Решение Министерства обороны США приостановить поставки Украине определенных видов вооружений распространяется на десятки ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

Решение Министерства обороны США приостановить поставки Украине определенных видов вооружений распространяется на десятки ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их сведениям, были также заморожены поставки тысяч боеприпасов для гаубиц, более 100 управляемых ракет Hellfire и свыше 250 ракет GMLRS. Отмечается, министр обороны Пит Хегсет распорядился провести ревизию запасов вооружений на складах США, которые опустели из-за поставок властям в Киеве.

Ранее газета Politico сообщила, что Пентагон приостановил отправку на Украину ракет для систем ПВО и высокоточных боеприпасов. Согласно информации издания, инициатором решения о паузе в поставках выступил заместитель главы Минобороны США по политическим вопросам Элбридж Колби.

Источники газеты отмечали, что решение о приостановке оказания некоторой помощи, согласованной при прежней администрации Джо Байдена было принято в начале июня, но вступило в силу лишь сейчас.