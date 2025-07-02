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СМИ: Пентагон приостановил поставку Киеву ракет Patriot и Stinger

СМИ: Пентагон приостановил поставку Киеву ракет Patriot и Stinger Решение Министерства обороны США приостановить поставки Украине определенных видов вооружений распространяется на десятки ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.
Другие страны
2 июля 2025 г. 04:45
СМИ: Пентагон приостановил поставку Киеву ракет Patriot и Stinger

Решение Министерства обороны США приостановить поставки Украине определенных видов вооружений распространяется на десятки ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их сведениям, были также заморожены поставки тысяч боеприпасов для гаубиц, более 100 управляемых ракет Hellfire и свыше 250 ракет GMLRS. Отмечается, министр обороны Пит Хегсет распорядился провести ревизию запасов вооружений на складах США, которые опустели из-за поставок властям в Киеве.

Ранее газета Politico сообщила, что Пентагон приостановил отправку на Украину ракет для систем ПВО и высокоточных боеприпасов. Согласно информации издания, инициатором решения о паузе в поставках выступил заместитель главы Минобороны США по политическим вопросам Элбридж Колби.

Источники газеты отмечали, что решение о приостановке оказания некоторой помощи, согласованной при прежней администрации Джо Байдена было принято в начале июня, но вступило в силу лишь сейчас.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Pentaqon Kiyevə "Patriot" və "Stinger" raketlərinin tədarükünü dayandırıb

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