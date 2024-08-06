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СМИ: Пентагон ожидает новых ударов по силам на Ближнем Востоке в ближайшие дни

СМИ: Пентагон ожидает новых ударов по силам на Ближнем Востоке в ближайшие дни Соединенные Штаты ожидают новых ударов по своим военнослужащим на Ближнем Востоке после атаки на авиабазу Айн-эль-Асад в Ираке, в результате которой пострадали американские военные.
Другие страны
6 августа 2024 г. 07:48
СМИ: Пентагон ожидает новых ударов по силам на Ближнем Востоке в ближайшие дни

Соединенные Штаты ожидают новых ударов по своим военнослужащим на Ближнем Востоке после атаки на авиабазу Айн-эль-Асад в Ираке, в результате которой пострадали американские военные.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

По словам собеседника издания, министерство обороны США ожидает в ближайшие дни учащения атак на американские силы в регионе со стороны "проиранских боевиков". Чиновник добавил, что рост напряженности на Ближнем Востоке позволяет таким группировкам чувствовать себя "менее сдерживаемыми Ираном" в атаках на военнослужащих США, чем в последние месяцы.

Ранее Пентагон подтвердил, что несколько американских военнослужащих получили ранения в результате обстрела авиабазы Айн-эль-Асад в Ираке, которую используют силы международной коалиции во главе с Вашингтоном.

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