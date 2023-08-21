СМИ: Пентагон может столкнуться с проблемами из-за поставок вооружения Украине

Пентагон может столкнуться с проблемами при пополнении запасов боеприпасов, опустевших из-за военной помощи Украине.

Пентагон может столкнуться с проблемами при пополнении запасов боеприпасов, опустевших из-за военной помощи Украине.

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в американском оборонном министерстве.

В публикации отмечается, что ведомство предупредило о последствиях поставок вооружения украинской стороне. По словам одного из источников издания, стоящие перед Пентагоном задачи не ограничиваются ускорением производства в краткосрочной перспективе.

Газета подчеркивает, чтобы у американской стороны были адекватные запасы, производство и промышленная база, ведомству необходимо иметь закупки на более высоком уровне.

Другой источник издания в Пентагоне добавил, что министерство хочет гарантировать, что сможет удерживать внимание правительства, союзных государств и партнеров на необходимости сохранения стабильно высокого спроса на эти вооружения.