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СМИ: Пентагон может столкнуться с проблемами из-за поставок вооружения Украине

СМИ: Пентагон может столкнуться с проблемами из-за поставок вооружения Украине Пентагон может столкнуться с проблемами при пополнении запасов боеприпасов, опустевших из-за военной помощи Украине.
Другие страны
21 августа 2023 г. 04:17
СМИ: Пентагон может столкнуться с проблемами из-за поставок вооружения Украине

Пентагон может столкнуться с проблемами при пополнении запасов боеприпасов, опустевших из-за военной помощи Украине.

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в американском оборонном министерстве.

В публикации отмечается, что ведомство предупредило о последствиях поставок вооружения украинской стороне. По словам одного из источников издания, стоящие перед Пентагоном задачи не ограничиваются ускорением производства в краткосрочной перспективе.

Газета подчеркивает, чтобы у американской стороны были адекватные запасы, производство и промышленная база, ведомству необходимо иметь закупки на более высоком уровне.

Другой источник издания в Пентагоне добавил, что министерство хочет гарантировать, что сможет удерживать внимание правительства, союзных государств и партнеров на необходимости сохранения стабильно высокого спроса на эти вооружения.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Pentaqon Ukraynaya silah tədarükünün nəticələri barədə xəbərdarlıq edib

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