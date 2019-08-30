Пекин отверг предложение Гонконга изъять законопроект об экстрадиции

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Пекин отверг предложение главы администрации Гонконга Кэрри Лэм полностью отказаться от законопроекта об экстрадиции и приказал ей не уступать никаким другим требованиям протестующих.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как сообщается, Кэрри Лэм ранее этим летом представила доклад китайскому правительству о пяти главных требованиях протестующих. Она предположила, что изъятие законопроекта могло бы помочь урегулировать кризис на территории специального административного района. Пекин отверг это предложение.