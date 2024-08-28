СМИ: Павла Дурова доставили в суд

СМИ: Павла Дурова доставили в суд

Генерального директора и основателя Telegram Павла Дурова доставили в суд Парижа.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на собственные источники.

Агентство уточняет, срок его предварительного задержания истек.

Напомним, что ранее Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Отмечалось, что правоохранительные органы Франции считают его причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.