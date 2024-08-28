О нас

СМИ: Павла Дурова доставили в суд

СМИ: Павла Дурова доставили в суд СМИ: Павла Дурова доставили в суд
Другие страны
28 августа 2024 г. 16:59
СМИ: Павла Дурова доставили в суд

Генерального директора и основателя Telegram Павла Дурова доставили в суд Парижа.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на собственные источники.

Агентство уточняет, срок его предварительного задержания истек.

Напомним, что ранее Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Отмечалось, что правоохранительные органы Франции считают его причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Telegram chief Durov brought to Paris court
Версия на азербайджанском языке Pavel Durov məhkəməyə gətirilib

Другие новости из категории

В Аргентине снизят налог на импорт, который повысил президент
В Аргентине снизят налог на импорт, который повысил президент
28 августа 2024 г. 18:00
Захарова призвала международные организации осудить задержание Дурова
Захарова призвала международные организации осудить задержание Дурова
28 августа 2024 г. 17:55
Израиль заявил о ликвидации полевого командира Исламского джихада
Израиль заявил о ликвидации полевого командира "Исламского джихада"
28 августа 2024 г. 17:40
Байден и Си Цзиньпин планируют провести телефонный разговор
Байден и Си Цзиньпин планируют провести телефонный разговор
28 августа 2024 г. 17:29
Молдова подготовила план действий на случай национального энергокризиса
Молдова подготовила план действий на случай национального энергокризиса
28 августа 2024 г. 17:26
Захарова: Россия будет адаптировать подходы к странам-участникам Военная мобильность ЕС
Захарова: Россия будет адаптировать подходы к странам-участникам "Военная мобильность" ЕС
28 августа 2024 г. 17:20
КНР призвала США прекратить давление на китайскую экономику
КНР призвала США прекратить давление на китайскую экономику
28 августа 2024 г. 16:28
Британский премьер не намерен менять принципы предоставления военной помощи Украине
Британский премьер не намерен менять принципы предоставления военной помощи Украине
28 августа 2024 г. 16:07
Правые разочарованы переговорами с Макроном по кандидатуре премьера
Правые разочарованы переговорами с Макроном по кандидатуре премьера
28 августа 2024 г. 16:06
СМИ: Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции
СМИ: Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции
28 августа 2024 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi