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    СМИ: Пассажирский самолет из-за неполадки совершил экстренную посадку в Хельсинки

    На борту лайнера находились примерно 160 пассажиров и членов экипажа
    © SkyTrax

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Летевший из Брюсселя в Токио пассажирский Boeing-747 японской авиакомпании All Nippon Airways совершил экстренную посадку в аэропорту Хельсинки, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Причиной стали технические неполадки. Есть сведения о повреждении стекла в кабине пилотов.

    На борту лайнера находились примерно 160 пассажиров и членов экипажа. Никто не пострадал.

    Неполадка была выявлена, когда самолет находился в воздушном пространстве России.

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