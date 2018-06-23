СМИ: Пассажирский самолет из-за неполадки совершил экстренную посадку в Хельсинки

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Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Летевший из Брюсселя в Токио пассажирский Boeing-747 японской авиакомпании All Nippon Airways совершил экстренную посадку в аэропорту Хельсинки, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Причиной стали технические неполадки. Есть сведения о повреждении стекла в кабине пилотов.

На борту лайнера находились примерно 160 пассажиров и членов экипажа. Никто не пострадал.

Неполадка была выявлена, когда самолет находился в воздушном пространстве России.