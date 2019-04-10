Пассажиры столкнувшихся автомобилей в Торонто устроили стрельбу

Полиция Торонто разыскивает водителей и пассажиров двух столкнувшихся автомобилей, которые сразу же после аварии открыли стрельбу друг по другу. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел недалеко от скоростного шоссе в северной части города. Автомобили столкнулись лоб в лоб, при этом одна из машин выехала на полосу встречного движения. После этого находившиеся в автомобилях люди устроили стрельбу, а затем скрылись с места происшествия.

Полиция с помощью собак ведет розыск предполагаемых нарушителей, точное число которых неизвестно. На данный момент задержан один из них, мужчина не получил огнестрельных ранений, но у него констатированы травмы из-за столкновения автомобилей. В районе инцидента изменено движение общественного транспорта. Полиция призвала население к бдительности, так как разыскиваемые вооружены и опасны.