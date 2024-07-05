О нас

СМИ: Пашинян пригрозил отозвать послов за контакты с Армянской апостольской церковью

СМИ: Пашинян пригрозил отозвать послов за контакты с Армянской апостольской церковью Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил отозвать послов, которые попытаются "за его спиной" поддерживать тесный контакт с главами епархий Армянской апостольской церкви (ААЦ).
Другие страны
5 июля 2024 г. 15:20
СМИ: Пашинян пригрозил отозвать послов за контакты с Армянской апостольской церковью

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил отозвать послов, которые попытаются "за его спиной" поддерживать тесный контакт с главами епархий Армянской апостольской церкви (ААЦ).

Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак" со ссылкой на источники.

"По этой линии Пашинян назначил "ревизором" главного уполномоченного по делам диаспоры Заре Синаняна. Синанян, в свою очередь, "завербовал" сотрудников посольств и консульств, чтобы они периодически докладывали ему о контактах между руководителями общин, послами и духовными служителями церкви", – пишет издание.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Венгрия укрепляет экономические и другие связи посредством ОТГ с тюркскими странами
Эксперт: Венгрия укрепляет экономические и другие связи посредством ОТГ с тюркскими странами
5 июля 2024 г. 13:53
Госслужба: Для реализации зеленых закупок в Азербайджане необходимо изменить законодательные акты
Госслужба: Для реализации "зеленых закупок" в Азербайджане необходимо изменить законодательные акты
4 июля 2024 г. 12:51
Эксперт: Членство Азербайджана в ШОС будет способствовать развитию логистических коридоров
Эксперт: Членство Азербайджана в ШОС будет способствовать развитию логистических коридоров
4 июля 2024 г. 12:06
Будут ли введены льготные тарифы на проезд в общественном транспорте?
Будут ли введены льготные тарифы на проезд в общественном транспорте?
3 июля 2024 г. 18:37
Посол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
ФотоПосол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
1 июля 2024 г. 13:26
Главным тренером бакинского Нефтчи может стать бывшая звезда МЮ
Главным тренером бакинского "Нефтчи" может стать бывшая звезда "МЮ"
24 июня 2024 г. 23:21
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
24 июня 2024 г. 14:43
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
24 июня 2024 г. 11:24
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
22 июня 2024 г. 15:45
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi