СМИ: Пашинян пригрозил отозвать послов за контакты с Армянской апостольской церковью

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил отозвать послов, которые попытаются "за его спиной" поддерживать тесный контакт с главами епархий Армянской апостольской церкви (ААЦ).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил отозвать послов, которые попытаются "за его спиной" поддерживать тесный контакт с главами епархий Армянской апостольской церкви (ААЦ).

Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак" со ссылкой на источники.

"По этой линии Пашинян назначил "ревизором" главного уполномоченного по делам диаспоры Заре Синаняна. Синанян, в свою очередь, "завербовал" сотрудников посольств и консульств, чтобы они периодически докладывали ему о контактах между руководителями общин, послами и духовными служителями церкви", – пишет издание.