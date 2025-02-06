СМИ: Партия "зеленых" в ФРГ в 2024 году подверглась наибольшему числу нападений

Представители и офисы партии "зеленых" подверглись наибольшему числу нападений в 2024 году по сравнению с другими политическими силами Германии. Это следует из ответа МВД на запрос фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) в Бундестаге.

Представители и офисы партии "зеленых" подверглись наибольшему числу нападений в 2024 году по сравнению с другими политическими силами Германии. Это следует из ответа МВД на запрос фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) в Бундестаге.

Как передает Report , об этом сообщает агентство DPA .

В целом количество атак в 2024 году достигло самого высокого уровня за весь шестилетний период наблюдений, отмечает агентство. По всей Германии было выявлено в общей сложности 635 подобных случаев, 3 964 представителя партии "зеленых" пострадали. В некоторых случаях речь шла о насилии, оскорблениях или других "преступлениях, связанных с выражением мнения", уточняет агентство.