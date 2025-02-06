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СМИ: Партия "зеленых" в ФРГ в 2024 году подверглась наибольшему числу нападений

СМИ: Партия "зеленых" в ФРГ в 2024 году подверглась наибольшему числу нападений Представители и офисы партии "зеленых" подверглись наибольшему числу нападений в 2024 году по сравнению с другими политическими силами Германии. Это следует из ответа МВД на запрос фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) в Бундестаге.
Другие страны
6 февраля 2025 г. 01:59
СМИ: Партия зеленых в ФРГ в 2024 году подверглась наибольшему числу нападений

Представители и офисы партии "зеленых" подверглись наибольшему числу нападений в 2024 году по сравнению с другими политическими силами Германии. Это следует из ответа МВД на запрос фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) в Бундестаге.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA.

В целом количество атак в 2024 году достигло самого высокого уровня за весь шестилетний период наблюдений, отмечает агентство. По всей Германии было выявлено в общей сложности 635 подобных случаев, 3 964 представителя партии "зеленых" пострадали. В некоторых случаях речь шла о насилии, оскорблениях или других "преступлениях, связанных с выражением мнения", уточняет агентство.

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