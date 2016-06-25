СМИ: Парламентский комитет Британии обсудит требования о пересмотре Brexit

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Петиция с требованием пересмотра результатов референдума о членстве Британии в ЕС будет рассмотрена на заседании парламентского комитета по петициям уже в предстоящий вторник, 28 июня.

Как сообщает Report, об этом пишет столичная газета Metro со ссылкой на представителя палаты общин парламента.

Петицию на сайте парламента подписали уже более миллиона человек. Для рассмотрения парламентом петиция должна была собрать не менее 100 тысяч подписей.