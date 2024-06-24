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СМИ: Парламент Северной Македонии утвердил новое правительство

СМИ: Парламент Северной Македонии утвердил новое правительство Парламент Северной Македонии утвердил новое правительство премьер-министра Христиана Мицкоски.
Другие страны
24 июня 2024 г. 03:49
СМИ: Парламент Северной Македонии утвердил новое правительство

Парламент Северной Македонии утвердил новое правительство премьер-министра Христиана Мицкоски.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, за правительство премьер-министра Христиана Мицкоски проголосовали 76 законодателей, а 22 - против.

На парламентских выборах в Северной Македонии 9 мая коалиция "Твоя Македония" под руководством крупнейшей оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО-ДПМНЕ) Христиана Мицкоски одержала победу.

ВМРО-ДПМНЕ, будучи в оппозиции, заявляла, что страна должна отказаться от выполнения Преспанского соглашения и восстановить название Македония.

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