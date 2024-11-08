СМИ: Парламент Израиля утвердил назначение новых глав Минобороны и МИД страны

Кнессет (парламент) утвердил назначение Исраэля Каца новым министром обороны Израиля, а Гидеона Саара - главой МИД еврейского государства.

Кнессет (парламент) утвердил назначение Исраэля Каца новым министром обороны Израиля, а Гидеона Саара - главой МИД еврейского государства.

Как передает Report , об этом сообщает портал Ynet .

По его данным, парламентское заседание началось сразу после того, как вечером 7 ноября вступило в силу решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху об отставке предыдущего главы Минобороны Йоава Галанта. Парламент одобрил изменения в кабмине в соответствии с решением правительства и после подписания коалиционного соглашения с партией Саара "Новая надежда - Правые государственники", указывает Ynet. По его данным, назначение новых министров поддержали 58 парламентариев, оппозиция в голосовании не участвовала. В соответствии с коалиционным соглашением еще один депутат от партии "Новая надежда - Правые государственники" Зеэв Элькин был утвержден на посту министра в министерстве финансов, ответственного за восстановление районов на севере и юге Израиля, сообщает портал.

Во вторник вечером премьер Израиля объявил о решении уволить Галанта с поста министра обороны и назначить на его место главу МИД Исраэля Каца. Тогда же Нетаньяху предложил министру без портфеля Гидеону Саару возглавить внешнеполитическое ведомство. Отставка Галанта вступила в силу вечером 7 ноября, через 48 часов после уведомления министра о решении премьера.