СМИ: Папу Римского выписали из больницы

Папа Римский Франциск выписан из римской больницы Джемелли после трехдневной госпитализации по поводу вирусного бронхита.

Папа Римский Франциск выписан из римской больницы Джемелли после трехдневной госпитализации по поводу вирусного бронхита.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу служба печати Святого престола.

"Папа Римский Франциск был выписан из больницы Агостино Джемалли. Прежде чем покинуть медучреждение, Папа поприветствовал руководство и всю команду медиков и медперсонал, который был с ним эти дни", - говорится в сообщении. Выйдя из больницы, он поговорил с журналистами и некоторыми верующими. Франциск признался, что почувствовал себя нехорошо в среду после коллективной аудиенции, но уже пришел в норму. Выписку понтифика показал в прямом эфире телеканал Rai News 24.

86-летний Франциск был доставлен в больницу в среду, как первоначально сообщалось, для "планового обследования". Однако потом выяснилось, что из-за затруднений с дыханием понтифика было подозрение на проблемы с сердцем. Проведенные анализы и исследования не выявили серьезных заболеваний. Врачи провели лечение антибиотиками, уточняла служба печати.