СМИ: Пандемия и война в Украине нанесли ущерб экономике Германии на €420 млрд

Меры по поддержке экономики Германии, направленные на смягчение негативных последствий коронавирусной пандемии и поддержку Украины, обошлись правительству ФРГ в €420 млрд.

Меры по поддержке экономики Германии, направленные на смягчение негативных последствий коронавирусной пандемии и поддержку Украины, обошлись правительству ФРГ в 420 млрд евро.

Как передает Report , об этом сообщает газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) со ссылкой на данные Института немецкой экономики (IW) в Кельне.

"Коронавирус и конфликт вокруг Украины отбрасывают немецкую экономику на годы назад как в конъюнктурном, так и в структурном плане, и наносят ей массивный урон. Если бы эти два катастрофических события не повлияли на экономическую жизнь, в период с 2020 по 2022 год, добавленная стоимость в Германии была бы на 420 миллиардов евро выше", — говорится в материале.

Из-за текущих проблем с поставками энергоносителей и роста цен импортируемое сырье, а также снижения покупательской способности населения экономика Германии переживает уже третий кризисный год подряд. В 2023 году ситуация вряд ли изменится — местный ВВП продолжит снижаться.

"Проблемы с поставками энергоносителей и сырья, обусловленные конфликтом, вызывают беспрецедентные ценовые потрясения. Из-за сохраняющихся туманных экономических перспектив компании также все еще воздерживаются от инвестиций", — уточняется в статье.