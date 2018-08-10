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    СМИ: Палестинцы заявили о достижении перемирия в Газе

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Израиль и контролирующее сектор Газа движение ХАМАС договорились о перемирии в прибрежном анклаве.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya.

    По поступающей информации, соглашение достигнуто при посредничестве Египта, которое осуществляет контакты с обеими сторонами. "Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня", - приводит канал слова официального палестинского источника, не называя его.

    Между тем, израильские представители, как передает телеканал Al Hadath, отвергают факт договоренности о прекращении огня.

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