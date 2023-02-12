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СМИ: Пакистан отправил Украине более 10 тысяч снарядов для РСЗО "Град"

СМИ: Пакистан отправил Украине более 10 тысяч снарядов для РСЗО "Град" Пакистан увеличил военные поставки Киеву через немецкий порт Эмден с дальнейшим транзитом через Польшу.
Другие страны
12 февраля 2023 г. 23:31
СМИ: Пакистан отправил Украине более 10 тысяч снарядов для РСЗО Град

Пакистан увеличил военные поставки Киеву через немецкий порт Эмден с дальнейшим транзитом через Польшу.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, украинской стороне направили более 10 тыс. реактивных снарядов, предназначенных для использования РСЗО "Град".

В публикации отмечается, что снаряды были отправлены из пакистанского порта Карачи в самом начале февраля.

Издание подчеркивает, что в прошлом месяце пакистанские артиллерийские фабрики через Карачи отправили еще одну партию из 50 000 боеприпасов. Отмечается, что грузы из Пакистана переправляются в Украину через польский Гданьск.

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