СМИ: Пакистан отправил Украине более 10 тысяч снарядов для РСЗО "Град"

Пакистан увеличил военные поставки Киеву через немецкий порт Эмден с дальнейшим транзитом через Польшу.

Пакистан увеличил военные поставки Киеву через немецкий порт Эмден с дальнейшим транзитом через Польшу.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, украинской стороне направили более 10 тыс. реактивных снарядов, предназначенных для использования РСЗО "Град".

В публикации отмечается, что снаряды были отправлены из пакистанского порта Карачи в самом начале февраля.

Издание подчеркивает, что в прошлом месяце пакистанские артиллерийские фабрики через Карачи отправили еще одну партию из 50 000 боеприпасов. Отмечается, что грузы из Пакистана переправляются в Украину через польский Гданьск.