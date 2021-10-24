О нас
Report Georgia
Аудио новости

СМИ: Пакистан оказывает помощь "Талибану" в борьбе с ИГИЛ

СМИ: Пакистан оказывает помощь "Талибану" в борьбе с ИГИЛ Пакистан оказывает помощь "Талибану" в борьбе с "Исламским государством" (ИГИЛ) в Афганистане.
Другие страны
24 октября 2021 г. 13:27
СМИ: Пакистан оказывает помощь Талибану в борьбе с ИГИЛ

Пакистан оказывает помощь "Талибану" в борьбе с "Исламским государством" (ИГИЛ) в Афганистане.

Как передает Report, об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителей талибов.

"Пакистан поддерживает нас путем обмена информацией и разведданными. Если бы США и остальной мир делились с нами информацией, мы могли бы победить ИГИЛ за считанные дни", - заявили талибы.

По данным издания, Пакистан по "неофициальным каналам" передает талибам разведданные и оказывает техническую поддержку. Неназванный чиновник МИД Пакистана подтвердил "неофициальную" поддержку талибам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: Pakistan İŞİD-lə mübarizədə "Taliban"a yardım edir

Экслюзивные новости

Гримак: Азербайджанцы Львова всегда чувствуют поддержку местной власти
Гримак: Азербайджанцы Львова всегда чувствуют поддержку местной власти
23 октября 2021 г. 11:59
Директор латвийского музея: Карабахские ковры рассказывают историю
Директор латвийского музея: Карабахские ковры рассказывают историю
22 октября 2021 г. 17:34
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
22 октября 2021 г. 11:58
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
22 октября 2021 г. 11:36
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
22 октября 2021 г. 11:16
ВОЗ: Продолжаются исследования причин распространения штамма AY.4.2
ВОЗ: Продолжаются исследования причин распространения штамма AY.4.2
21 октября 2021 г. 18:32
Шахин Алиев: В ближайшие 5 лет Азербайджан станет страной-экспортером кибербезопасности
Шахин Алиев: В ближайшие 5 лет Азербайджан станет страной-экспортером кибербезопасности
21 октября 2021 г. 16:16
Fitch: Новые трубопроводы могут увеличить объемы экспорта азербайджанского газа
Fitch: Новые трубопроводы могут увеличить объемы экспорта азербайджанского газа
21 октября 2021 г. 14:02
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
20 октября 2021 г. 16:30
Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
20 октября 2021 г. 14:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi