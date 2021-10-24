СМИ: Пакистан оказывает помощь "Талибану" в борьбе с ИГИЛ

Пакистан оказывает помощь "Талибану" в борьбе с "Исламским государством" (ИГИЛ) в Афганистане.

Пакистан оказывает помощь "Талибану" в борьбе с "Исламским государством" (ИГИЛ) в Афганистане.

Как передает Report, об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителей талибов.

"Пакистан поддерживает нас путем обмена информацией и разведданными. Если бы США и остальной мир делились с нами информацией, мы могли бы победить ИГИЛ за считанные дни", - заявили талибы.

По данным издания, Пакистан по "неофициальным каналам" передает талибам разведданные и оказывает техническую поддержку. Неназванный чиновник МИД Пакистана подтвердил "неофициальную" поддержку талибам.