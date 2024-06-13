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СМИ: Пакет помощи от G7 на $50 млрд может начать поступать Украине к концу года

СМИ: Пакет помощи от G7 на $50 млрд может начать поступать Украине к концу года Кредиты от стран Группы семи (G7) в рамках пакета помощи в размере $50 млрд могут начать поступать правительству Украины к концу текущего года.
Другие страны
13 июня 2024 г. 13:30
СМИ: Пакет помощи от G7 на $50 млрд может начать поступать Украине к концу года

Кредиты от стран Группы семи (G7) в рамках пакета помощи в размере $50 млрд могут начать поступать правительству Украины к концу текущего года.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, каждая страна будет самостоятельно выделять кредиты Украине на основе собственных процедур и будет также самостоятельно нести риски, связанные с реализацией схемы. Технические детали плана будут обсуждаться позже. Агентство подчеркивает, что лидеры стран G7 на саммите теоретически могут внести изменения в подготовленный план, который обеспечит финансовую поддержку Украине "на 2025 год и далее".

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Версия на английском языке G7 leaders agree on 46B euros deal for Ukraine

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