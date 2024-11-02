СМИ: Отряд израильских коммандос похитил члена "Хезболлах"

Группа из 25 израильских морских коммандос высадилась на побережье города Батрун на севере Ливана и похитила местного моряка, связанного с ливанским движением "Хезболлах".
Как передает Report со ссылкой на TACC, о проведенной израильской операции сообщил телеканал Al Hadath.
По его информации, похищенный ливанец Имад Амхаз был увезен израильскими военными на скоростном катере в море.
Исполняющий обязанности министра общественных работ и транспорта республики Али Хамие подтвердил факт похищения ливанского гражданина, однако отказался комментировать связь похищенного с "Хезболлах".
"Ливанская армия и спецслужбы проводят расследование всех обстоятельств произошедшего инцидента", - указал он.
Источник в израильской службе безопасности подтвердил телеканалу Sky News Arabia, что израильские коммандос провели на рассвете 1 ноября высадку десанта на севере Ливана и захватили в плен члена "Хезболлах".