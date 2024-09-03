СМИ: Отношения между Францией и Нигером дошли до стадии полного разрыва

Фактически полный разрыв дипломатических отношений наблюдается между Парижем и Ниамеем после прихода к власти в Нигере военных, западноафриканская страна проводит по отношению к Франции наиболее жесткую политику среди членов Альянса государств Сахеля.

Фактически полный разрыв дипломатических отношений наблюдается между Парижем и Ниамеем после прихода к власти в Нигере военных, западноафриканская страна проводит по отношению к Франции наиболее жесткую политику среди членов Альянса государств Сахеля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Jeune Afrique со слов европейского диписточника.

"Из трех сахельских стран, в которых к власти пришли военные, Нигер принимает самые радикальные решения. На дипломатическом уровне наблюдается полный разрыв отношений между Ниамеем и Парижем", - рассказал источник журналу.

По его словам, помимо закрытия посольства Франции в Нигере, также в Ниамее прекратила работу французская школа. Кроме того, как указывает собеседник издания, Франция отказалась от совместного управления Французским институтом в Нигере, который был "символом культурной мягкой силы Парижа" в стране.

По оценкам журнала, в Нигере на момент военного переворота в июле 2023 года проживало около 600 французов, большая часть из них покинула страну, а посольство Франции представляет собой "лишь собственную тень". Оказание всех консульских услуг остановлено.

Отмечается, что жителям Нигера приходится обращаться за шенгенской визой в испанское консульство, при этом для туристических и деловых виз предусмотрены квоты. В то же время оставшиеся в Нигере французы вынуждены решать административные вопросы онлайн или отправляться в посольства Франции в соседних странах. Как подчеркивает издание, Ниамей лишил полномочий посла Нигера во Франции Айшату Буламу Кане, которая выступила против военного мятежа, но не назначил нового дипломата на ее место.

В сентябре 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о решении отозвать своего посла Сильвена Итте и персонал посольства в Ниамее на фоне прихода к власти военных в результате мятежа. Через несколько дней Итте покинул столицу Нигера. В начале января 2024 года французское внешнеполитическое ведомство сообщило о закрытии посольства в Ниамее до дальнейшего распоряжения.