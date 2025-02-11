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СМИ: Отношения Макрона и Маска ухудшились за последние недели

СМИ: Отношения Макрона и Маска ухудшились за последние недели Отношения президента Франции Эмманюэля Макрона и главы департамента эффективности госуправления (DOGE) США Илона Маска ухудшились за последние недели.
Другие страны
11 февраля 2025 г. 16:02
СМИ: Отношения Макрона и Маска ухудшились за последние недели

Отношения президента Франции Эмманюэля Макрона и главы департамента эффективности госуправления (DOGE) США Илона Маска ухудшились за последние недели.

Как передает Report, об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Издание рассказывает об инциденте во время церемонии открытия собора Парижской Богоматери в начале декабря 2024 года, добавляя, что он мог оставить "плохой осадок" у Маска от поездки. По данным Politico, после того, как места на церемонии были распределены среди гостей, Маск неожиданно двинулся к передним рядам стульев, чтобы сесть поближе к нынешнему президенту США Дональду Трампу, но предпринимателя пересадили на девятый ряд, и Трамп сидел между Макроном и первой леди Брижит Макрон.

В статье также отмечается, что предприниматель не принимает участие в саммите по искусственному интеллекту, который проходит в Париже. Газета называет это ударом для Макрона, так как он многие годы пытался убедить Маска вкладывать инвестиции во Францию. Однако пока этого не случилось, так как компания Маска Tesla решила расширить свой завод в ФРГ вместо этого. Вместе с тем в статье отмечается, что Макрон все еще не оставил попытки "привлечь миллионы Маска" для страны.

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