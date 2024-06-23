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СМИ: От Макрона отдалился собственный ставленник

СМИ: От Макрона отдалился собственный ставленник Премьер-министр Франции Габриэль Атталь все больше отдаляется от президента страны Эммануэля Макрона в ходе предвыборной кампании.
Другие страны
23 июня 2024 г. 08:14
СМИ: От Макрона отдалился собственный ставленник

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь все больше отдаляется от президента страны Эммануэля Макрона в ходе предвыборной кампании.

Как передает Report, об этом сообщает Les Echos.

Отмечается, что на прошлой неделе Атталь представил себя как "свободного премьера", а в конце текущей недели он выступил с программой, призвав жителей Франции выбрать его в качестве следующего главы правительства.

"В большинстве роликов нет изображения Эммануэля Макрона. Не больше, чем в избирательной программе. На открытии под баннером "Вместе за Республику" — портрет Габриэля Атталя", - говорится в материале.

Ранее премьер исключил отставку Макрона после внеочередных парламентских выборов.

"Каким бы ни был результат, президент останется на посту. Единственный вопрос - кто станет премьер-министром и получит большинство в парламенте", - сказал Атталь в интервью газете Le Parisien.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKİV: Makronun ən yaxın adamı ondan uzaqlaşıb

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