СМИ: От Макрона отдалился собственный ставленник

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь все больше отдаляется от президента страны Эммануэля Макрона в ходе предвыборной кампании.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь все больше отдаляется от президента страны Эммануэля Макрона в ходе предвыборной кампании.

Как передает Report , об этом сообщает Les Echos.

Отмечается, что на прошлой неделе Атталь представил себя как "свободного премьера", а в конце текущей недели он выступил с программой, призвав жителей Франции выбрать его в качестве следующего главы правительства.

"В большинстве роликов нет изображения Эммануэля Макрона. Не больше, чем в избирательной программе. На открытии под баннером "Вместе за Республику" — портрет Габриэля Атталя", - говорится в материале.

Ранее премьер исключил отставку Макрона после внеочередных парламентских выборов.

"Каким бы ни был результат, президент останется на посту. Единственный вопрос - кто станет премьер-министром и получит большинство в парламенте", - сказал Атталь в интервью газете Le Parisien.