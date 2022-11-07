СМИ: Останки не менее 114 советских солдат обнаружили во время строительства виадука в Польше

Останки не менее 114 советских солдат обнаружили во время строительства виадука под Варшавой.
Как передает Report, об этом сообщает газета
"С места строительства виадука в Велишеве были подняты останки не менее 114 советских солдат. Рабочие наткнулись на человеческие останки на строительной площадке железнодорожного виадука в Велишеве, который строится в связи с расширением дороги № 61 на участке от Легионова до Зегжа", - говорится в публикации.
Издание отмечает, что в текущий момент строительные работы были приостановлены, а Главное управление национальных дорог и автомагистралей Польши передало информацию о находке в правоохранительные органы и прокуратуру.
По данным Института национальной памяти Польши, найденные останки принадлежат советским солдатам.
Представитель института добавил, что после эксгумации останки будут помещены в гробы, а затем захоронены, вероятно, на кладбище в Белобжегах, где находится кладбище советских солдат.