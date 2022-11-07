СМИ: Останки не менее 114 советских солдат обнаружили во время строительства виадука в Польше

Останки не менее 114 советских солдат обнаружили во время строительства виадука под Варшавой.

Останки не менее 114 советских солдат обнаружили во время строительства виадука под Варшавой.

Как передает Report, об этом сообщает газета Wyborcza .

"С места строительства виадука в Велишеве были подняты останки не менее 114 советских солдат. Рабочие наткнулись на человеческие останки на строительной площадке железнодорожного виадука в Велишеве, который строится в связи с расширением дороги № 61 на участке от Легионова до Зегжа", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что в текущий момент строительные работы были приостановлены, а Главное управление национальных дорог и автомагистралей Польши передало информацию о находке в правоохранительные органы и прокуратуру.

По данным Института национальной памяти Польши, найденные останки принадлежат советским солдатам.

Представитель института добавил, что после эксгумации останки будут помещены в гробы, а затем захоронены, вероятно, на кладбище в Белобжегах, где находится кладбище советских солдат.