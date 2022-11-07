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СМИ: Останки не менее 114 советских солдат обнаружили во время строительства виадука в Польше

СМИ: Останки не менее 114 советских солдат обнаружили во время строительства виадука в Польше Останки не менее 114 советских солдат обнаружили во время строительства виадука под Варшавой.
Другие страны
7 ноября 2022 г. 19:50
СМИ: Останки не менее 114 советских солдат обнаружили во время строительства виадука в Польше

Останки не менее 114 советских солдат обнаружили во время строительства виадука под Варшавой.

Как передает Report, об этом сообщает газета Wyborcza.

"С места строительства виадука в Велишеве были подняты останки не менее 114 советских солдат. Рабочие наткнулись на человеческие останки на строительной площадке железнодорожного виадука в Велишеве, который строится в связи с расширением дороги № 61 на участке от Легионова до Зегжа", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что в текущий момент строительные работы были приостановлены, а Главное управление национальных дорог и автомагистралей Польши передало информацию о находке в правоохранительные органы и прокуратуру.

По данным Института национальной памяти Польши, найденные останки принадлежат советским солдатам.

Представитель института добавил, что после эксгумации останки будут помещены в гробы, а затем захоронены, вероятно, на кладбище в Белобжегах, где находится кладбище советских солдат.

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