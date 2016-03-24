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    СМИ: Основной целью террористов в Бельгии должны были стать атомные электростанции

    Арест Салаха Абдеслама заставил их ускорить свои действия и совершить взрывы в аэропорту и метро

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Основной целью террористов должны были стать бельгийские атомные электростанции. Как сообщает Report, об этом пишет издание Derner er. Однако арест террориста Салаха Абдеслама заставил их ускорить свои действия и совершить взрывы в аэропорту и метро.

    В результате серии взрывов в аэропорту и метро Брюсселя погибли 34 человека, около 200 получили ранения. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

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